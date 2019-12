Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Hato i vicini di terreno ed è fuggito a. 83enne arrestato dai Carabinieri per tentato duplice omicidio. L’uomo li ha colpiti con decine di fendentiuna discussione legata ai confini dei loro terreni. E’ successo questa mattina a San Giovanni a Teduccio, in Corso Protopisani. L’– Giovanni Sabatino, 83enne di Cercola – hato due persone per poi fuggire a bordo della sua auto. I carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale e della stazione di S.Giovanni a Teduccio hanno immediatamente ricostruito il percorso di Sabatino, rintracciandoloqualche ora a, in provincia di Latina. Grazie anche alla collaborazione dei militari della Compagnia di Terracina, l’83enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Latina. Dovrà rispondere di tentato duplice omicidio. Le ...

anteprima24 : ** Accoltella coppia di #Anziani dopo #Lite, aggressore preso a Fondi ** -