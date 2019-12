Fuoridalleuro : #Viminale: “#migranti sbarchi dimezzati nel 2019” Ecco cosa vuol dire avere la faccia come il culo. - ATimossi : Migranti, Viminale: sbarchi dimezzati nel 2019, -90% rispetto al 2017 -

Glidi migranti in Italia sononel. A rivelarlo sono i dati del, secondo cui quest' anno sono arrivati 11.439 migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Il dato aumenta ancora di più rapportato col 2017, quando arrivarono 118.914 migranti (+90,38%). Primi per nazionalità i tunisini (2.654). Seguono pachistani (1.180) e ivoriani (1.135). I minori stranieri non accompagnati sono 1.618 (mille in meno sul 2018 e -14mila rispetto al 2017).(Di mercoledì 25 dicembre 2019)