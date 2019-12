Natale da single per Gemma Galgani che si consola con una poesia per tutte le persone che

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) E anche per questopotrà usare l’hashtag #maiunagioia. Pensava di aver trovato di nuovo l’amore, il suo è stato una sorta di colpo di fulmine per Juan Luis ma anche questa volta, non è andata bene. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, prima che il programma di Canale 5 andasse in ferie, abbiamo visto come è finita la storia trae Juan. Purtroppo, almeno per ora, i due hanno preso strade diverse e sembra evidente che non abbiano trascorso ilinsieme. Si sono comunque sentiti? Che cosa è successo tra di loro dopo le ultime puntate del programma? Di certo lo scopriremo nelle prossime registrazioni dedicate al trono over di Uomini e Donne ma per il momentosi gode le ferie dicon lea lei care, da, anche quest’anno!SICON UNAPER I SUOI FANS E visto che anche per ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

pornorano : RT @prive_vip: Il #Natale viene 2 volte a @prive_vip !!! Un altro #weekend all insegna del #divertimento e #incontri #xx_x_xx Con #coppie… - RichardTyne : Questo Natale qualcuno avrà un freddo boia a una mano. Questo Natale un guanto è tornato single. Cose che fanno rif… - prive_vip : Il #Natale viene 2 volte a @prive_vip !!! Un altro #weekend all insegna del #divertimento e #incontri #xx_x_xx Co… -