Milano Due accoltellati in un condominio in viale Certosa

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) E’ stato arrestato dagli agenti della Questura un uomo di 55 anni. Il cinquantenne ha accoltellato due vicini, madre e

Leggi la notizia su laprimapagina

gianlucarossitv : Milano c'è! Inter e Milan si confermano chiudendo il 2019 al vertice dei due lati della classifica di Serie A. Lat… - andre60tadb : Luglio: ho rivisto due mie ex amiche di Milano che sono scese a Roma un giorno, ho avuto un mese di treni gratis qu… - Laprimapagina : #Milano Due accoltellati in un condominio in viale Cerosa -