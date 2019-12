Genoa | un allenatore per Natale E basta scommesse

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilsi regalerà un nuovoper: nessuna magia natalizia per Ballardini, è sfida a due Lopez-Nicola (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Caro Babbo, sotto l’albero vorrei… un. Ma unvero, non una scommessa – l’ennesima – che rischierebbe di compromettere una stagione già difficoltosa dopo appena diciassette partite. L’esonero di Aurelio Andreazzoli, il fallimento di Thiago Motta, l’ultimo posto in classifica. Insomma: i tifosi rossoblù non meritano tutto questo. Meriterebbe Davide Ballardini, ma è giusto che il tecnico non accetti di tornare considerando il modo in cui era stato trattato dal presidente Enrico Preziosi. Restano pochi nomi, quelli della speranza: Diego Lopez o Davide Nicola. Nulla di eccezionale, ma possiamo accontentarci. Leggi su Calcionews24.com

