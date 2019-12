Ezio Bosso e la lezione sulla disabilità | “E’ solo per chi…”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)racconterà il compositore russo Čajkovskij questa sera in Che Storia è la Musica La diversità non è un limite, ma un valore, in grado di colorare il nostro mondo. E il grande artistace lo insegna. Il 25 dicembre in Che Storia è la Musica (alle ore 21.20 su Rai Tre) racconterà il compositore russo Čajkovskij, che più amò il Natale. Come riporta la Rai nel comunicato stampa diramato l’opera vede, oltre ae ai propri ospiti, parteciperanno l’Orchestra Europa filarmonica, da lui costituita, il Coro filarmonico Rossini di Pesaro e l’Orchestra filarmonica di Benevento, al Teatro dell’Unione di Viterbo.scelta del repertorio – spiegano da viale Mazzini – il direttore e l’orchestra fanno fronte ad una dura sfida, che incide pure sul pubblico e gli ospiti, i quali rievocheranno il loro rapporto con la musica. Una sinfonia che il genialesvela e ...

Leggi la notizia su kontrokultura

