Bari | 17enne prende l' auto dei genitori e si schianta all' alba in città | quattro feriti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Grave incidente nel quartiere San Paolo, il minorenne, senza patente, è andato a sbattare contro una Smart e il conducente, il cui conducente è in gravissime condizioni. I vigili: "Incidente avvenuto ad alta velocità"

