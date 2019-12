Spie Sotto Copertura | una clip in esclusiva per Bigodino it

(Di martedì 24 dicembre 2019) Questo Natale lasciatevi sorprendere da una nuovissima commedia animata per tutta la famiglia con, pellicola targata 20th Century Fox e Blue Sky Studios. Inper voi lettrici di.it abbiamo unain anteprima del film, dal 25 Dicembre al cinema. Diretto da Nick Bruno e Troy Quane,è una commedia buddy movie ed esilarante in versione animata che vede nel suo cast di doppiatori protagonisti Will Smith e Tom Holland, accompagnati da Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan e Rashida Jones. Il film vede vede protagonista l’agente segreto Lance Sterling, il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l’intelligence, propone all’agente Sterling una ...

Leggi la notizia su bigodino

CinemaPiasco : - leganerd : Spie Sotto copertura: una clip in esclusiva dal film ? - news_confusenet : Natale al cinema: arrivano Jumanji, Spie sotto copertura e Playmobil: The Movie -