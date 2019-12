Passerò il Natale da solo | e mi va bene così

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo. Ci risiamo. Capo chino. Fronte corrucciata. Preoccupazione diffusa.Di recente mi è capitato più volte di assistere a questa reazione, suscitata dalla mia risposta a una domanda che, senza dubbio, vi faranno nei prossimi giorni e che anche voi porrete agli altri: “Che fai a?”Una richiesta piuttosto semplice; eppure la mia risposta (“lo passerò da”) non sembra proprio piacere a quasi tutti quelli che la ricevono. So che la preoccupazione è animata da buone intenzioni, ma credo dica molto di più su di loro di quanto non dica su di me. Dovreste vedere la faccia che fanno quando aggiungo che, al momento, non ho neanche un forno funzionante. L’orrore!In passato, ho già trascorso ilin ...

