Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Vigilia di Natale difficile per i viaggiatori e i pendolari che questa mattina dovevano transitare ddi. Unlinea elettrica dello scalo milanese ha mandato inil trasporto ferroviario, con cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti. “Ladeida e perè temporaneamente sospesa“, è l’annuncio ripetuto dagli altoparlanti: le linee interessate sono quelle per Novara, Malpensa, Varese, Como-Chiasso, Lecco e Bergamo via Carnate. I ritardi e le cancellazioni interessano anche i convogli delle varie linee diretti a, che sono rimasti bloccati nelle stazioni intermedie per l’impossibilità di proseguire il viaggio verso: a riguardo, sono state previste fermate straordinarie per idiretti aCentrale, che sopperiscono così al blocco delle ...

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e… - Noovyis : (Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e ritardi anche di un’ora)… - TutteLeNotizie : Milano, guasto alla stazione di Porta Garibaldi: circolazione dei treni in tilt, caos e… -