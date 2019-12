La vera storia di Jingle Bells che sicuramente non conoscete

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=hLf0-lro8X8 È una delle canzoni natalizie più eseguite nel mondo, un classico che si fa fatica a non conoscere e che è immediatamente associato alle festività del Natale. Ciò che non si conosce fino in fondo di, però, è ladi come il brano è stato creato e poi diffuso. Nonostante si pensi abbia avuto una genesi gioiosa e piena di spirito positivo, è in realtà venata di controversie e razzismo. A scoprirlo è stata Kyna Hamill, una ricercatrice del College of Fine Arts dell’università di Boston e volontaria del Medford Historical Society & Museum. Proprio al 19 di High Street di Medford, una cittadina del Massachusetts, c’è una targa che commemora la composizione dida parte del musicista James Lord Pierpont, che l’avrebbe realizzata nel 1850 in una taverna della città, prendendo ispirazione dai campanelli uditi ...

