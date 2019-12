Fabio Fognini e la prima foto con Farah | la bimba avuta da Flavia Pennetta

(Di martedì 24 dicembre 2019)sono diventati genitori per la seconda volta: il 23 dicembre, alle 10 del mattino, è nata la piccola, già affettuosamente soprannominata “Mimmi” da mamma e papà. Non poteva esserci un regalo di Natale più bello per la coppia d’oro del tennis italiano. Dal profilo Instagram di, ecco arrivare ladella, in braccio al neopapà. Le prime parole diDopo l’annuncio social della nascita di, il tennista ha pubblicato su IG Stories un’immagine che ne mostra il volto stremato ma felice: “È una stanchezza che non ha prezzo. Auguro a tutti di provare emozioni indescrivibili come quella di oggi! Grazie a tutti per gli auguri“. La neomammasta bene e sulle sue storie ha condiviso alcuni dei tantissimi messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto. ...

Leggi la notizia su forzazzurri

