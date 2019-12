Calendario Serie A calcio | quando riparte? Programma | orari e tv del 5-6 gennaio Guida

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il campionato diA 2019-2020 disi concede una piccola pausa per le festività natalizie e tornerà in scena per la 18esima giornata in piena Epifania (5-6). Domenica 5ad animare la scena saranno i confronti Brescia-Lazio (12.30 su Sky Sport), SPAL-Hellas Verona (15.00 su Sky Sport), Genoa-Sassuolo (18.00 su Sky Sport) e Roma-Torino (20.45 su DAZN). Particolare attenzione merita l’incrocio dell’Olimpico, viste le recenti prestazioni dei giallorossi di Fonseca, particolarmente convincenti. Lo stesso discorso riguarda anche i “cugini” laziali, impegnati al Rigamonti contro le Rondinelle, reduci dal successo contro la Juventus in Supercoppa Italiana a Riyad (Arabia Saudita). Juve che scenderà in campo alle ore 15.00 (Sky Sport) del 6contro il Cagliari, autentica sorpresa di questo campionato (sesto posto). Gli uomini di Sarri non ...

