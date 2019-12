Alluvioni | più di cent’anni fa il nubifragio di Cetara E oggi | come ieri | la storia si

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tutta la Campania era stata battuta da un violento, che aveva prodotto enormi colate detritiche. Poiché in principio era sembrato che il disastro avesse colpito solo l’isola di Ischia, il telegrafo di una caserma della Guardia di Finanza aveva avvertito con molto ritardo il presidente del Consiglio: una catastrofe ben peggiore di quanto valutato sul momento! All’inviato del Corriere della Sera il segretario comunale diaveva detto: “Il disastro è immane, spaventoso e terribile. Il fiume che attraversa il nostro sventurato paese, ingrossatosi nella notte sotto la furia dell’uragano, ha travolto tutte le case dalla parte alta del paese. Non possiamo precisare il numero delle vittime”. Questa non è la cronaca del disastro che ha colpito la costiera amalfitana il 20 dicembre 2019, ma il racconto della catastrofe che sconvolse la costiera nell’ottobre del ...

