Scatta un selfie nuda a 12 anni | la foto distribuita sui social dal compagno di classe

Si Scatta un selfie ma un leone gli piomba alle spalle : il finale è da urlo [VIDEO] : Dean Schneider ha appena 27 anni, classe 1992, ed ha mollato la sua vita per dedicarsi alla salvaguardia degli animali selvatici. Da Zurigo al Sudafrica, Den ha ben chiara la sua missione e la porta avanti: “nel modo in cui sono, e non nel modo in cui noi vorremmo che loro fossero“. Nato in Svizzera, dove ha studiato e lavorato nel settore finanziario, a 24 anni Den ha deciso di vendere tutto quel che possedeva per trasferirsi in ...

Migliori app per Scattare selfie : Grazie ai miglioramenti apportati dalle aziende produttrici al comparto fotografico degli ultimi smartphone, è possibile catturare degli autoscatti di ottima qualità. Abbiamo deciso di realizzare questo articolo dedicato alle Migliori app per scattare selfie per leggi di più...

Maxi Lopez l’ha combinata grossa : Scatta la multa - sui social spunta il selfie col vigile : Maxi Lopez fermato dai vigili: il calciatore argentino scatta un selfie e lo pubblica sui social Maxi Lopez sa sempre come far parlare di sè: il calciatore argentino non è di certo un personaggio che passa inosservato ed il suo carattere aiuta a tenere i riflettori sempre puntati su di lui. Maxi Lopez, che gioca nel Crotone, è stato fermato dai vigili mentre si trovava alla guida della sua auto e, mentre il vigile era intento a scriversi ...

“Amiche nel bisogno”. Sedute sul water - Scatta il selfie (assurdo) di Claudia Pandolfi e Giulia Bevilacqua : Il rapporto tra le attrici Giulia Bevilacqua e Claudia Pandolfi va ben oltre l’aspetto professionale. Le due hanno lavorato insieme nella fiction di Rai 1 ‘E’ arrivata la felicità’ di Riccardo Milani e Francesco Vicari e nella serie tv di Canale 5 ‘Distretto di Polizia’. Grazie probabilmente al set, Giulia e Claudia hanno iniziato un’amicizia molto profonda ed intima. Non a caso la Bevilacqua ha voluto proprio la Pandolfi come testimone per il ...

Venezia in ginocchio. E i turisti Scattano i selfie : Francesca Bernasconi Fanno la fila per farsi fotografare davanti ai motoscafi rovesciati nelle calle. È c'è anche chi ha fatto il bango in piazza San Marco Mentre i Veneziani fanno i conti con la devastazione dell'acqua, iniziando a pesare i danni e cercando di salvare il salvabile, i turisti, entusiasti di assistere a uno spettacolo unico, scattano foto e selfie senza sosta. In una delle calle di Venezia, dietro all'hotel Danieli ...

Taranto - Scatta selfie a bordo della moto - ma fa cadere un ciclista : La moda dei selfie va oltre l'immaginabile e molto spesso si rivela pericolosa. L'ultimo episodio è accaduto a Taranto. Un giovane motociclista è stato denunciato in stato di libertà perché, a bordo di una moto in corsa, ha cercato di scattare un selfie mentre dava uno scappellotto ad un ciclista. Quest'ultimo ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi delle ferite anche sul volto. È scattata la denuncia per lesioni ...

Emily Ratajkowski Scatta un selfie con il marito - il web : “Bugiarda” : Emily Ratajkowski condivide un selfie con suo marito ma viene ricoperta di critiche. Gli haters: “Sei una bugiarda. Non capisco perché tu lo abbia sposato”. Poche ore fa, la bellissima e super sexy Emily Ratajkowki ha condiviso un nuovo selfie su Instagram che si è guadagnato un’infinità di critiche gratuite da parte degli haters.\\ Lo scatto in questione la mostra sorridente accanto a Sebastian Bear-McClard, il 31enne con cui ...