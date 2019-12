Previsioni meteo Milano | a Natale bel tempo e freddo | nubi in arrivo per Capodanno

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Secondo lein vista diilsue nelle principali regioni della Lombardia sarà sereno e caratterizzato da bel. Per tutto il periodo natalizio dunque il cielo sarà caratterizzato da bel. Le temperature subiranno un brusco calo in particolare nelle minime che sfioreranno gli zero gradi.

anteprima24 : ** #Meteo a ##Napoli, ecco le previsioni per il periodo natalizio ** - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Lunedì 23 Dicembre 2019 - InterNapoli : Il maltempo tormenta #Napoli, prolungata l'allerta meteo: le previsioni per domani #AllertaMeteo su… -