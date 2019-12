Pensioni | i dimenticati dal governo | l' appello disperato degli ultimi

Leggi la notizia su today

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il dramma dei seimila esodati, senza lavoro né pensione, esclusi finora da una salvaguardia. Il loro"affinché...

TerrinoniL : Pensioni, i “dimenticati” dal Governo: non ci sono novità per donne, esodati e disoccupati - infoitinterno : Pensioni, i “dimenticati” dal Governo: non ci sono novità per donne, esodati e disoccupati - Piergiulio58 : Pensioni, i “dimenticati” dal Governo: non ci sono novità per donne, esodati e disoccupati. -