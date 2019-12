Palumbo | intitolare strada o area pubblica a ex sindaco Ugo Vetere

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Roma deveunao un’al suo exUgo, scomparso nel 2013. Un ricordo doveroso nei confronti di un personaggio politico che, durante il suo mandato negli anni ’80, ha dedicato particolare attenzione alla questione sociale della Capitale, impegnandosi al risanamento delle periferie, all’edilizia scolastica, alla realizzazione dei primi centri anziani”. “Proprio in ricordo di questa dedizione, ho scritto alla commissione Toponomastica e all’assessore Luca Bergamo per chiedere di avviare un percorso che porti all’intitolazione di un luogo della nostra citta’ a Ugo”. Lo annuncia in una nota il consigliere comuanle Pd Marco. L'articoloa exUgoproviene da RomaDailyNews.

