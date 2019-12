Massimo profitto per EMUI 10 su Huawei P30 | build 185 migliora fotocamera e non solo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chi non è rimasto per nulla soddisfatto dall'esperiena10 sul suoP30 e P30 Pro potrebbe davvero ricredersi nell'immediato, per merito di un nuovo aggiornamento che sta già iniziando a colpire la serie top di gamma di questo 2019. Il pacchetto è quello con10.0.0.185, la cui distribuzione è appena partita in Cina ma che lambirà presto anche molti altri paesi, compresi quelli del continente europeo. Chiaro come, dopo un grosso update del calibro dell'10 con Android 10 naturalmente, qualcosa possa non andare per il verso giusto. Il riferimento doveroso non èa grossi bug bloccanti ma pure a qualche anomalia che possa risiedere in specifiche funzioni, anche non propriamente vitali nell'utilizzo di un telefono. Proprio l'aggiornamento 185 protagonista di questo articolo, ha il preciso scopo dire e non poco l'esperienza degli utenti in merito alle ...

