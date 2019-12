Marco Cappato | il pm chiede l’assoluzione nel processo sul caso Dj Fabo

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019), il pml’assoluzione nelsulDjOggi, lunedì 23 dicembre 2019, è ripreso davanti alla Corte d’Assise di Milano ilai danni di, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani (Dj) in una clinica in Svizzera per praticare il suicidio assistito. In aula, il pm Tiziana Siciliano ha chiesto l’assoluzione perperché “il fatto non sussiste”. Una richiesta che è arrivata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del settembre scorso, quando era stato deciso che “l’aiuto al suicidio non è sempre punibile”. Il procuratore aggiunto Siciliano ha dunque dichiarato che la sentenza della Consulta, al “principio di sacralità della vita sostituisce la tutela della fragilità umana”. E neldi Dj, morto il 27 febbraio 2017 dopo tre anni ...

