Marco Cappato | Assolto in Corte D’Assise | applausi in aula

Caso Dj Fabo - assolto Marco Cappato : “Il fatto non sussiste” : Dj, Fabo, processo a Cappato: assolto. Secondo i giudici della Corte il fatto non sussiste. MILANO – Arriva alla conclusione il Caso legato alla morte di Dj Fabo. Il processo contro Cappato ha attirato e sta attirando grande attenzione mediatica perché potrebbe creare un precedente non da poco in Italia, dove l’eutanasia continua a dividere milioni di persone. Marco Cappato assolto per il suicidio di Dj Fabo: il fatto non ...

Caso Dj Fabo - oggi la sentenza su Marco Cappato : Dj, Fabo, processo a Cappato. Gli atti erano stati trasmessi alla Consulta, precedentemente chiamata a deliberare sulla legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. MILANO – Arriva alla conclusione il Caso legato alla morte di Dj Fabo. Il processo contro Cappato ha attirato e sta attirando grande attenzione mediatica perché potrebbe creare un precedente non da poco in Italia, dove l’eutanasia continua a dividere ...

Dj Fabo - riprende il processo : "Assolvere Marco Cappato". Ma durante l'udienza muore la madre : Giorgia Baroncini Si torna in aula a Milano per il processo a Cappato: nel corso dell'udienza che lo vede imputato per "aiuto al suicidio", la notizia della morte della madre "Alla luce delle conclusioni della Corte Costituzione del 2019, Marco Cappato deve essere assolto perché il fatto non sussiste". Lo ha dichiarato il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, nella sua requisitoria nel processo a Marco Cappato imputato ...