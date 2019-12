Juventus | Rabiot cercato dal Lione | la risposta dei bianconeri

Calciomercato Juventus - svolta Rabiot : Sarri ha deciso - ora cambia tutto! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di spingere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi una nuova mezz’ala. Un nuovo centrocampista che prenderà il posto di Emre Can, ormai destinato alla cessione. Il tedesco piace al PSG, società pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 30 milioni. Calciomercato Juventus, Rabiot ...

Sampdoria Juventus : Rabiot e il rombo di Sarri : Rabiot ha giocato come mezzala destra in Sampdoria-Juventus. Il rombo di Sarri mira a sfruttare il centro del campo A causa della presenza di Matuidi a sinistra, Rabiot è stato dirottato a destra in Sampdoria-Juventus. Se già il calcio di Sarri mira a sfruttare soprattutto i corridoi centrali, il rombo enfatizza ulteriormente questa caratteristiche. Si vede bene nella slide sopra. La Juventus è infatti molto stretta, con le corsie esterne ...

Sampdoria Juventus : il palleggio interno di Pjanic e Rabiot : Anche contro squadre che si chiudono, la Juventus palleggia per vie interne. Si è visto chiaramente a Genova La metamorfosi da Allegri a Sarri è stata piuttosto netta. Oggi la Juventus è una squadra che attacca sul corto e fa tanta densità in mezzo. Sguarnisce le corsie esterne e cerca tante combinazioni centrali di prima, avvicinando i propri giocatori. Anche contro il denso e stretto 442 della Sampdoria, i bianconeri hanno fatto vedere un ...

Juventus - Sarri : «Rabiot in crescita - ha bisogno di minuti» – VIDEO : Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato di Rabiot al termine della partita disputata contro l’Udinese – VIDEO Una delle incognite della Juventus è Adrien Rabiot, arrivato in estate dopo essersi liberato dal contratto che lo legava al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, però, non si è ancora abituato al calcio italiano e alle trame di gioco di Maurizio Sarri. «Rabiot è in crescita, ha ...

Juventus - situazioni infortuni : allarme Khedira! Le condizioni di Douglas Costa e Rabiot : infortuni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, la Juventus dovrà fare i conti con il ko di Khedira, il quale sarà operato al ginocchio e tornerà a disposizione di Sarri solamente nel 2020. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa e Rabiot. L’esterno brasiliano potrebbe far ritorno in campo solamente tra […] L'articolo Juventus, situazioni infortuni: allarme Khedira! ...

Infortunati Juventus : Khedira - Rabiot e Douglas Costa - ecco quando torneranno! : Infortunati Juventus- Suona un piccolo allarme in casa Juventus dopo i recenti ko di Khedira, Rabiot e Douglas Costa. Tempi di recupero ancora da valutare con estrema calma, ma la sensazione è che i tre giocatori saranno presto a disposizione di Sarri. Il centrocampista tedesco potrebbe ritornare già in vista della prossima giornata di campionato. Problema muscolare da tenere sotto controllo, ma si va verso una fumata bianca. Stesso discorso per ...

Juventus - situazioni infortuni : allarme Khedira! Le condizioni di Douglas Costa e Rabiot : infortuni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, la Juventus dovrà fare i conti con il ko di Khedira, il quale sarà operato al ginocchio e tornerà a disposizione di Sarri solamente nel 2020. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa e Rabiot. L’esterno brasiliano potrebbe far ritorno in campo solamente tra […] L'articolo Juventus, situazioni infortuni: allarme Khedira! ...

Infortunati Juventus : Khedira - Rabiot e Douglas Costa - ecco quando torneranno! : Infortunati Juventus- Suona un piccolo allarme in casa Juventus dopo i recenti ko di Khedira, Rabiot e Douglas Costa. Tempi di recupero ancora da valutare con estrema calma, ma la sensazione è che i tre giocatori saranno presto a disposizione di Sarri. Il centrocampista tedesco potrebbe ritornare già in vista della prossima giornata di campionato. Problema muscolare da tenere sotto controllo, ma si va verso una fumata bianca. Stesso discorso per ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Juventus - Sarri annuncia : “Cristiano Ronaldo non ci sarà. Alex Sandro out - Cuadrado e Rabiot in dubbio” : Maurizio Sarri, allenatore della Juve, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta ha annunciato la quasi certa assenza di Cristiano Ronaldo: “L’obiettivo è la partita con l’Atletico. Domani al 99% Ronaldo non sarà a disposizione e andrà avanti con il suo programma”. “Non c’è bisogno di chiarimenti con Cristiano. In certi momenti i giocatori vanno lasciati ...

Juventus - il Giudice sportivo ferma Rabiot : un turno di stop per lui : Juventus – Arrivate le decisioni del Giudice sportivo a seguito della decima giornata di Serie A. La sanzione più grave è quella comminata all’estremo difensore del Genoa Federico Marchetti “per avere, al dodicesimo del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose”. Juventus, un turno di stop per Rabiot Un turno di stop anche per ...