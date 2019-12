Inter | senti il Ludogorets | «Possiamo battere chiunque»

Inter - senti Max Pezzali : «Lukaku un grande - ma se segnasse di più…» – VIDEO : Max Pezzali, ospite della cena di Natale dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento della stagione nerazzurra Ieri si è tenuta la cena di Natale dell’Inter. Tantissimi gli invitati tra cui il noto cantante e tifoso Interista Max Pezzali. L’ex membro degli 883 ha parlato a margine della cena, ecco le sue parole. «Lukaku è un acquisto formidabile ma gli si danno troppe responsabilità. Se certi ...

Inter - senti Gabigol : «Non torno in Italia - sto bene qui» – VIDEO : Inter, Gabigol protagonista al Mondiale per Club e davanti ai microfoni: «Non voglio tornare in Italia, sto bene qui» Leggi su Calcionews24.com

Adam Driver abbandona un'Intervista per non sentire la propria voce mentre recita! : Adam Driver ha abbandonato precipitosamente uno studio radiofonico durante un'intervista per non sentire la propria voce mentre recita e canta in una clip di Storia di un matrimonio. La star di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Storia di un matrimonio Adam Driver ha abbandonato un'intervista radiofonica per non sentire la propria voce mentre recita. Driver ha lasciato di stucco i conduttori della trasmissione di NPR Fresh Air abbandonando ...

Repubblica : nell’Intervallo Gattuso si è fatto sentire dalla squadra : Partenza da film dell’orrore definisce Repubblica quella del Napoli di Gattuso. La squadra subisce senza appello il Parma e non riesce a trovare la serenità per riorganizzarsi. Il pericolo di un avvio in salita era da mettere in preventivo, per il nuovo Napoli, ad appena tre giorni di distanza dal passaggio di consegne sulla panchina. Ma il destino ha obbligato Gattuso a fare i conti con una partenza da film dell’orrore, con gli azzurri ...

Inter - senti De Paul : «Una gioia - ma darò tutto per l’Udinese» : Il centrocampista dell’Udinese De Paul scaccia le voci di mercato sull’Inter: «Una gioia, ma farò di tutto per i friulani» Rodrigo De Paul ha commentato le voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter a partire da gennaio: «Sono abituato a questi momenti, se ne parla sempre. Il calcio è così, uno si abitua». «Quando escono queste cose su grandi club come l’Inter è una gioia perché vuol dire che sto lavorando bene, ma la mia ...

Inter - senti Lampard : «Contento di avere Alonso» : Il tecnico del Chelsea Lampard parla di Alonso, obiettivo dichiarato dell’Inter: «Sono contento dei nostri terzini» Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato di Marcos Alonso durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Bournemouth: «Abbiamo grandissima qualità a sinistra, non posso che essere contento dei nostri terzini mancini». «Voglio che i miei laterali avanzino molto attaccando la fascia. Emerson martedì ...

Inter - senti Valverde : «Sì - mi piace molto Lautaro» – VIDEO : Valverde nella vigilia di Inter Barcellona ha esaltato le qualità di Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri in Champions League Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inter-Barcellona, Ernesto Valverde non ha mancato di sottolineare le grandi doti di Lautaro Martinez. Ecco il commento del tecnico dei blaugrana sull’argentino. «E’ un grande giocatore e sta facendo una grande stagione. ...

Inter - senti Valverde : «Penso a dei cambi - la nostra testa alla Liga» : Inter, Valverde confessa: «Martedì possiamo fare dei cambi, siamo concentrati sul campionato e saranno settimane dure» L’Inter è chiamata martedì all’impresa finale in Champions League per strappare il pass per gli ottavi. Di fronte il Barcellona, già certo della qualificazione e del primo posto. Per tale motivo, la squadra di Ernesto Valverde, non andrà a Milano col coltello tra i denti. «Martedì possiamo fare dei cambi anche a ...

Inter - Antonio Conte attacca il pubblico di San Siro : "Ho sentito fischi - la squadra va supportata" : "I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo avuto occasioni, e anche chiare, ma devi fare gol. Dovevamo essere più cattivi sotto rete ma ai giocatori non rimprovero niente, hanno dato tutto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 di San Siro contro la Roma. "

Inter-Roma - Conte tira le orecchie ai tifosi : “ho sentito alcuni fischi - non va bene” : Solo un pareggio per l’Inter che non è andato oltre il pareggio nel primo match della quindicesima giornata del campionato di Serie A, 0-0 contro la Roma. Al termine della partita dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: “Mirante è stato il migliore in campo, oggi non abbiamo mai rischiato con una squadra ottima contro la Roma, non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato, potevamo essere più cattivi ...

Napoli - senti Inzaghi : ”Interesse Juve? Voci che fanno piacere” : Inzaghi sull’interesse della Juve: ”Fa piacere”. Il tecnico è stato di recente accostato anche al Napoli Durante la conferenza stampa pre-match, Simone Inzaghi ha parlato di un possibile interesse nei suoi confronti da parte della Juve: ”In estate non ho mai parlato con la Juve, essere accostato a loro fa piacere ma mi sono preso un periodo di riflessione in cui ho sempre pensato alla Lazio”. Dichiarazioni che di ...

Inter Roma - i convocati di Fonseca. Presente Dzeko - tre gli assenti : Inter Roma, ecco i giocatori convocati da Fonseca. Regolarmente in elenco Edin Dzeko, sono tre gli assenti giallorossi Al termine della rifinitura e della conferenza stampa per presentare Inter-Roma, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match. Regolarmente Presente Dzeko, mentre sono assenti Pastore, Kluivert e Fazio. Ecco l’elenco completo: Portieri:Pau Lopez, Fuzato, ...

La Confessione (Nove) - Peter Gomez Intervista in esclusiva Fedez giovedì 5 dicembre alle 21.25 : “Un Federico inedito e mai sentito” : Torna sul Nove il programma di interviste firmate del giornalista Peter Gomez “La Confessione”. Si parte in via del tutto eccezionale in prima serata, con l’intervista esclusiva al cantante Fedez (Federico Lucia), giovedì 5 dicembre alle 21.25. Fedez si confessa in una lunga intervista al direttore de ilfattoquotidiano.it: la carriera, la politica, il rapporto con i 5 Stelle, le difficili relazioni con i suoi colleghi rapper. Un Federico inedito ...

Inter - senti Rakitic : «Vorrei provare a cambiare le cose. Non so cosa accadrà a gennaio» : Rakitic, Interesse di mercato dell’Inter, vuole giocare: «Non c’è posto migliore del Barcellona ma voglio divertirmi» Ivan Rakitic non rientra più nei piani del Barcellona: 9 presenze in Liga di cui solo 2 da titolare quest’anno. Piace all’Inter, oltre che alla Juventus e al Milan, e nell’Intervista rilasciata dal croato a Marca ha espresso la sua volontà di giocare: «Vorrei provare a cambiare le cose. Se ti senti ...