I segreti del Napoli di Maradona raccontati dal suo allenatore Ottavio Bianchi VIDEO

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSchemi, indicazioni tattiche e impostazione di gioco. Ideldi, in particolare della formazione che vinse la Coppa Uefa nel 1989,dal suoattraverso le miniature del leggendario Subbuteo. L’ex tecnico della formazione partenopea in un’intervista di Pier Luigi Pisa, giornalista de La Repubblica, ripercorre, tra ricordi di gol e aneddoti su, l’epica cavalcata che portò ilalla conquista della Coppa Uefa trent’anni fa. “Non era difficile gestire– spiega– ma era più difficile gestire chi si credeva. Non è vero che non si allenava, era un ragazzo che quando vedeva la palla si entusiasmava. Non ho mai visto Diego urlare contro i compagni per un passaggio errato, mentre ho sentito tantissimi mediocri urlare contro i ...

