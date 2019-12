Grande Fratello Vip 2020 | Clizia Incorvaia concorrente

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Tra i concorrenti della prossima edizione delVip, la cui partenza è prevista per mercoledì 8 gennaio, c’è anche. Ex moglie di Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni, la donna parteciperà al reality show condotto da Alfonso Signorini.Vip: chi èè nata a Pordenone il 10 ottobre 1986. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano, ha avviato la carriera di modella e attualmente svolge la professione di influencer. Nel 2011 ha conosciuto Francesco Sarcina, che ha sposato nel 2015 e da cui ha avuto Nina, la sua unica figlia. I due coniugi, nel 2016, hanno preso parte a Pechino Express. Tuttavia, il rapporto d’amore trae Francesco è arrivato al capolinea nel 2018; l’uomo, sulle pagine de Il Corriere ...

