(Di lunedì 23 dicembre 2019) Attraverso un post sui socialha dichiarato che per un po’ lascerà la sua seconda casa, ovvero la redazione de Le: l’annuncio del celebre inviato a sconvolto i fan del programma.LeA sorpresaha rivelato che per un po’ lascerà la sua “seconda pelle” ovvero quella di inviato de Lenon ha spiegato i motivi dietro la sua, anche se in molti credono che la ragione sia da ricercare dietro ai due grandi lutti che il conduttore ha dovuto affrontare nel 2019: ad aprile è scomparsa sua madre e ad agosto è morta l’amica di sempre Nadia Toffa, a cui lui aveva dedicato messaggi di grande affetto e commozione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) in data: 23 Dic 2019 alle ore 1:01 PST Da oltre 20 anniè una dellepiù ...

Leggi la notizia su notizie

redazioneiene : “Dovete prostrarvi ai piedi dei genitori di Marco”. Con @Giulio_Golia e @francidistef ecco nuove intercettazioni cl… - notizieit : Giulio Golia lascia Le Iene: la decisione - Mamifacciailfa1 : @redazioneiene @Giulio_Golia @francidistef Tutti al gabbio e poi buttate la chiave stop -