Fiorentina | Commisso furioso | anche Daniele Pradè si gioca la riconferma

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Secondo il Corriere Fiorentinosi giocherebbe laper la prossima stagione.Non solo Vincenzo Montella. Un’altra testa mobile potrebbe essere tagliata dalla furia di Rocco. Secondo Il Corriere Fiorentino, nel mirino del numero uno viola è finito il direttore sportivo, ritenuto responsabile di aver difeso a oltranza Montella facendosi sfuggire Gattuso, approdato poi al Napoli. Un altro capo di imputazione è la gestione della campagna acquisti, con i 25 milioni di euro spesi per Lirola e Pedro, calciatori che non hanno reso secondo le aspettative. Da qui a fine stagioneil direttore sportivo viola si giocherà il posto. Leggi su Calcionews24.com

