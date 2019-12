Domenica In | Mara Venier fa una gaffe su Ficarra e Picone

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 23 dicembre 2019)si conferma ancora una volta regina degli ascolti conIn e diverte tutti con unasu. I due comici sono stati ospiti della trasmissione di Rai Uno per presentare il nuovo film Il primo Natale. Una lunga intervista durante la quale hanno raccontato, fra commozione e risate, la loro carriera. L’ospitata però è iniziata in modo davvero divertente con unadi, che ha modificato il nome dei comici siciliani. “Salutiamo Salvatoree Valentino Ficone…”, ha annunciato mentre gli attori entravano in studio. I due hanno immediatamente ironizzato: “È tutto materiale per Antonio Ricci e per Striscia – hanno detto -. Questa fa primo, secondo e terzo posto dei Nuovi Mostri”. Nel corso dell’ultima puntata diIn prima della pausa natalizia,ha voluto in studio anche Gigi ...

RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… - Very86 : RT @see_lallero: 24 marzo 2019. Mara e Ornella, Ornella e Mara. Da Domenica IN - Rai 1. - ambiendator : Miiii Scandalo cí fu a babbi io ma sbaglio,ma chi se ne fotte -