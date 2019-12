Concorso scuola | arrivano i nuovi bandi a inizio 2020

(Di lunedì 23 dicembre 2019): grazie all’accordo Miur-sindacatientro febbraioArriva la data ufficiale dei duedelordinario e straordinario per la: secondo quanto riportato dal verbale di conciliazione redatto tra sindacati Cgil, Cisl, Uil, Gilda e lo Snals e il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, la pubblicazione deiavverrà entro i primi giorni di febbraio. La conciliazione firmata ha anche fissato il primo tavolo di confronto, dedicato allo svolgimento dei concorsi, per il 7 gennaio. Grazie alla nuova legge dl, si svolgeranno due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, per l’assunzione di quasi 50 mila docenti distribuiti nellasecondaria. Ciò significa che circa 24 milainsegnanti potranno acquisire una cattedra a partire dal prossimo anno accademico viaordinario. Allo ...

Leggi la notizia su tpi

ernestomendace : RT @danieledvpd: Il sottosegretario grillino all'istruzione riceve minacce di morte dai precari della scuola perché ha ricordato che le ass… - MarcG_69 : RT @elgabongiorno: Azzolina, si lamenta... Ha sostenuto un concorso mentre non poteva sostenerlo, é stata nominata dirigente e fa la moral… - 300euroin1ora : Lavoro: Pubblicato il concorso ATA per oltre 11mila assunzioni nella scuola -