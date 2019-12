Bari | Scheletro di una donna in acciaieria | arrestato l’ex

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel 2017 veniva ritrovato lodi unapolacca uccisa nel 2012 e abbandonata in un ex: oggi arriva l’arresto per l’ex compagno, colpevole di averla ammazzata e di averne occultato il cadavere. L’assassino di “Margherita” ha finalmente un volto: quello del suo ex compagnoieri a. La ragazza polacca era … L'articolodi unainl’ex proviene da www.meteoweek.com.

