Uomini e Donne | Gemma Galgani dopo l’addio di Juan Luis | “Ho un nuovo amore”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019)Ciano lascia. Laannuncia: “Ho unamore” L’addio diCiano è stato un duro colpo per. Tutto è iniziato da una serie di segnalazioni, secondo cuiCiano avrebbe contattato, in più occasioni, la sorella di Armando Incarnato. I sospetti sono aumentati quando la dama del Trono Over diha rivelato di aver passato una notte romantica conche, però, non è andata come previsto. Gianni Sperti l’ha accusato di essere alla ricerca della popolarità. A quel punto il cavaliere ha abbandonato lo studio e. La donna, però, ha trovato un ‘amore’, come ha annunciato sul suo profilo Instagram. Il suo nome è Ninetta, una cagnolina dolce e tenera: “Questo è il mio momento magico perchè sono con Ninetta. Ho unamore, è lei, un piccolo grande ...

TeresaBellanova : Le donne e gli uomini della @guardiacostiera fanno un lavoro straordinario, tutto l'anno, per la tutela del nostro… - DPCgov : ???????????? #terremoto #Albania La nostra macchina dei soccorsi si attiva subito per portare aiuto. In poco tempo conflu… - Esercito : Dai microfoni di #RadioEsercito gli Auguri di buone feste del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Cor… -