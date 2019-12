Smartphone ZTE | 10 modelli 5G in uscita nel 2020 | ecco quali

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019)ZTE: 105G innelZTE come Huawei è una di quelle aziende maggiormente in difficoltà in seguito al ban statunitense. Le due case produttrici fanno delle infrastrutture i loro punti di forza e per questo motivo sono considerate “minacce” negli States. A breve la pressione fornita dalla guerra commerciale potrebbe allentarsi con un atto della stessa Casa Bianca. Allo stesso tempo ZTE ha manifestato la volontà di lanciare neluna folta schiera diche facciano del supporto alla 5G la loro caratteristica principale.i 10innel nuovo anno.ZTE: le parole di Xu Feng per il futuro della società Il Senior Vice President of Communications dell’azienda, Xu Feng, ha annunciato l’avvento di una serie diper il nuovo anno. La 5G rappresenta la svolta nel settore ...

teknokulturaa : ZTE Axon 10S Pro: il primo smartphone con a bordo Snapdragon 865 - - NewsAndroid_eu : ZTE Axon 10S Pro: il primo smartphone con a bordo Snapdragon 865 - - HDblog : RT @HDblog: ZTE Axon 10s Pro: Snapdragon 865 per il prossimo smartphone 5G -