Nubby il cucciolo a due zampe (Di domenica 22 dicembre 2019) Questa storia ci mostra che ogni cane merita una possibilità di vivere, senza fermarci a giudicare alle apparenze. Un cane, Nubby, nato senza le due zampe anteriori, stava per essere abbattuto, così come deciso da Lou Robinson, la sua padrona. Il veterinario, dove aveva portato Nubby per commettere il terribile gesto, decise che il cagnolino meritava un’altra possibilità. Il veterinario si è opposto a quella folle decisione, al punto tale da avere una reazione molto nervosa nei confronti della signora Robinson che venne quasi cacciata dallo studio veterinario e decise di tenerlo con lui momentaneamente. A quel punto, ha chiamato “Warriors Educate About Rescue”, un altro centro veterinario molto famoso in America, specializzato per l’aiuto a cani senza arti e fortunatamente ...

