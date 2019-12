‘Ndrangheta | Di Maio difende Gratteri dagli attacchi della deputata Pd | “Maxi blitz è

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Un magistrato come Nicola, un uomo come Nicola, un servitore dello Stato come Nicolamerita solo rispetto e il riconoscimento di tutte le istituzioni”. Per diferendere il procuratore capo di Catanzaro, Luigi Dine scrive per tre volte il nome. Con un un post su facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle è infatti voluto intevenire a difesa del magistrato, recentemente attaccato dalladel Pd, Enza Bruno Bossio. “arresta metà Calabria. È giustizia? No è solo uno show!”, aveva scritto sui social la parlamentare dem, commentando la maxi operazione anti ndrangheta che il 19 dicembre ha portato all’arresto di 334 persone. Tra le persone coinvolte anche il maritoBossio, Nicola Adamo, ex parlamentare dem destinatario di un divieto di dimora. Dalle paroleBruno Bossio il Partito Democratico ha preso ...

