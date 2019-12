Milena Quaglini: l’incredibile storia della serial killer lombarda (Di domenica 22 dicembre 2019) Milena Quaglini, una donna soprannominata la vedova nera del Pavese. Diventa per una serie di eventi una vera e propria serial killer e il suo racconto fa venire i brividi. Chi è Milena Quaglini Un’infanzia di abusi e violenze da parte di un padre padrone. Nata a Mezzanino vicino Broni, un piccolo centro del pavese, si diploma in ragioneria a 19 anni e si trasferisce prima a Como e poi a Lodi. Qui farà i lavori più disparati, dalla commessa alla cassiera, la badante e donna delle pulizie. L’importante per lei era stare lontana da quel padre che l’aveva costretta a vivere nella violenza. Ma inizia per lei una vita davvero in salita, sposata giovane e con un figlio, vede morire presto il marito di diabete fulminante. Cade subito in depressione e incontra un altro uomo Mario Fogli, che diventerà in seguito suo marito e da cui ebbe due figlie. Presto però si rivelerà ...

