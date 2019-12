Luca Sacchi | il padre svela | “Mio figlio voleva lasciare Anastasiya”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ildi, giovane ucciso da un colpo di pistola a Roma, al Messaggero parla del rapporto tra ile la fidanzata Anastasiya,ndo la rottura del fidanzamento, ilun retroscena sul fidanzamento con Anastasiya Sulla pagine del Messaggero, ildi, giovane ucciso a Roma da un colpo di pistola, è tornato a parlare delndo un retroscena sul rapporto con la fidanzata Anastasiya: “Aveva un gran senso di protezione verso di lei e probabilmente certi atteggiamenti non lo convincevano appieno.la, era deciso. Ma poi un giorno mi disse: a pa’ ma se la lascio dove va? Che fa?era troppo buono, non aveva cuore per lasciarla in difficoltà e, forse, anche se non era troppo convinto, continuava a volerle bene, anche per quello spirito di protezione che lo ha sempre contraddistinto”. La ...

