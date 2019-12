LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 91-79 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | le V nere

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte91-79. 91-79 Gioco da tre punti di Delia. 91-76 Canestro stupendo di Spissu. 89-74 Baldi Rossi mette a referto due liberi. 89-72 Rimbalzo offensivo e canestro di un Pierre dominante! 87-72 Pierre dalla lunetta mette il risultato in cassaforte. 85-72 Rubata e schiacciata poderosa di Pierre!! Popolo sardo in visibilio e Djordjevic riferma il cronometro con 2’25” da giocare. 83-72 Appoggio al vetro di Evans! Strappo forse decisivo di. 81-72 Rimpallo che favorisce Pierre, appoggio semplice del +9. Timeouta 3’30” dalla conclusione. 79-72 SPISSUUUUUU!!! Da lontanissimo interrompe il parziale di 8-0 avversario e fa esplodere il palazzetto. 76-72 ...

