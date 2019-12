L’Eredità | il campione di Flavio Insinna fa coming out | “Ho un ragazzo”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’Eredità, il nuovoFrancesco D’Angelis faout: “Ho un ragazzo” Il formiano Francesco D’Angelis è il nuovode L’Eredità. Ha vinto 22.500 euro nella puntata di sabato 21 dicembre, qualificandosi di diritto alla puntata di lunedì 23. Laureato in Lettere, ilde L’Eredità Francesco D’Angelis ha fattoout. Tutto è avvenuto nel modo più spontaneo possibile. Nel presentarloha detto che ha un fidanzato di nome Gabriele. In sua recente intervista a Superguidatv, Francesco ha dichiarato di essere omosessuale, il suo orientamento sessuale non è mai stato un segreto e sul documento per partecipare a L’Eredità come concorrente ha scritto di avere un ragazzo: “Non è più il tempo della paura. È tempo di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali ...

