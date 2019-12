Clima, Fazzini: “Il manto nevoso sempre più instabile, le valanghe tendono ad aumentare” (Di domenica 22 dicembre 2019) “Esaminando i dati relativi al periodo 1994-2018 – dunque sufficientemente esteso temporalmente per trarre un segnale alla scala “regionale” – si evince che relativamente ai quantitativi di neve fresca stagionale, la quasi totalità delle serie storiche mostrano un incremento delle cumulate stagionali, sia alle quote più elevate che alle quote medio-basse sin sui 1300 m. di quota). Allo stesso tempo, a causa dell’oramai accertato global warming, particolamente intenso in montagna – risulta evidente un deciso calo del numero dei giorni con persistenza continua della neve al suolo, in particolare al di sotto dei 1400 metri di quota, eccezion fatta per le Alpi slovene dove il segnale è fortemente contrastato”: lo ha dichiarato Massimiliano Fazzini, Climatologo, geologo dell’Università di Camerino ed esponente della Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA “Ne ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Clima Fazzini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima Fazzini