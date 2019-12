Biathlon | Dorothea Wierer splende a Le Grand Bornand! E’ seconda nella mass start

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) La nuova regina delfemminile si chiama Tiril Eckhoff ma l’Italia delpuò esultare ancora grazie ad una superlativache conquista il secondo posto dietro alla norvegeseodierna di Le Gran Bordand e riconquista il pettorale giallo di leader della generale. E’ il quarto successo di fila per la ventinovenne di Oslo, che sembra davvero impossibile da fermare dal momento che ha ritrovato delle percentuali al poligono che non ha mai avuto nel corso della sua carriera. Oggi è arrivato il 18/20 che le è valso il ventunesimo podio in carriera e settimo in un format che ha comunque sempre ben digerito, rifilando un minuto e 25 all’azzurra che ha è riuscita a stampare in volata la svedese Linn Persson (1 errore) al primo piazzamento in carriera nelle prime tre. L’impresa dile permette di riconquistare immediatamente ...

