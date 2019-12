Udine | insulti | botte e umiliazioni ai bimbi dell’asilo | due maestre sospese per 8 mesi

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Secondo l’accusa, sarebbero diversi i casi di maltrattamenti riscontrati durante le indagini. In alcuni casi leavrebbero strattonato e percosso al capo i bambini, in latri li avrebbero trascinato con le orecchie. In molte occasioni invece pare che ivenissero umiliati e irrisi davanti ai compagni.

udinetoday : Pestaggi, umiliazioni e insulti ai bambini stranieri all'asilo: sospese due maestre #violenza #minori –#asilo… - MB_DGMed : @DanViti ma sai quante volte sono andato a Udine con la maglia dell'Inter (non in curva Udinese ovviamente) senza a… -