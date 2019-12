Uccise 19enne in moto, moglie diplomatico non vuole farsi processare: “Troppi 14 anni” (Di sabato 21 dicembre 2019) Guidava l'auto in Inghilterra e, viaggiando sulla corsia sbagliata, Uccise un diciannovenne in moto. Un incidente in seguito al quale Anne Sacoolas, moglie di un diplomatico americano, tornò negli Stati Uniti con la copertura dell'immunità diplomatica. Ora il suo avvocato dice che “un'inchiesta criminale con una pena potenziale di 14 anni di carcere non è una risposta proporzionata”.

