Snowboardcross | la storia di Sofia Belingheri | dal ritiro in primavera al primo podio in

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le nevi di Cervinia sono quelle del trionfo azzurro nello, sono quelle di Michela Moioli e di. La campionessa olimpica, dopo 21 mesi di digiuno, ha ripreso il filo del discorso interrotto, conquistando il successo in Coppa del Mondo e imponendosi per la seconda volta nella sua carriera in questo round. Ancor più affascinante la, legata al risultato, della 24enne sul terzo gradino, prima top-3 per lei in World Cup., nove mesi fa, aveva deciso di dire basta. Gli infortuni patiti negli ultimi anni avevano portato l’atleta a porsi delle domande e a fermarsi definitivamente. Tuttavia, l’amore per la tavola era troppo e nel mesi di settembre il dietrofront: “Purtroppo, o per fortuna, mi sono resa conto che senza la neve e una tavola sotto i piedi non ero più io“, queste le parole di, tornata più determinata del ...

