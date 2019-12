Sci di fondo | Federico Pellegrino secondo nelle qualifiche della sprint di Planica

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sono appena concluse a, in Slovenia, le qualificazioni dellein tecnica libera valide per la Coppa del Mondo di sci di: in casa Italia erano dieci gli azzurri al via: tra le donne passano il turno Greta Laurent (21ma) ed Alice Canclini (28ma), mentre tra gli uomini vanno ai quarti), Michael Hellweger (undicesimo) e Stefan Zelger (26°). Nella prova maschile sugli 1.3 km vinta dal transalpino Lucas Chanavat in 2’10″91,ottiene ilcrono a 2″55, mentre a sorpresa è ottimo undicesimo Michael Hellweger, a 4″69, infine Stefan Zelger si classifica 26° a 5″99. Fuori invece Giacomo Gabrielli, 47° a 8″05, Davide Graz, 52° a 8″68, e Francesco De Fabiani, 60° a 10″61. Azzurre anche sfortunate nella qualificazioni femminili: nella prova vinta dall’elvetica Laurien van ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Planica 2019 in DIRETTA: cominciano le qualificazioni femminili a seguire gli uomini con F… - FondoItalia : Fondo - OPA Cup: nell'autunnale St. Ulrich arriva il secondo posto di un ottimo Mikael Abram - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Sprint Planica 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca la scossa -