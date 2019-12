Sci alpinismo | Coppa del Mondo 2019-2020 | Antonioli e Lenzi 2° e 3° nella prova sprint di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Altra giornata più che positiva per l’Italiatappa di Aussois dideldi scimaschile riservata ai senior, infatti, Roberte Damianosi sono classificati rispettivamente 2° e 3° alle spalle dello svizzero Iwan Arnold. Vittoria elvetica anche tra le donne, ove si è imposta Marianne Fatton. La miglior azzurra è Mara Martini 6a. Sventola il tricolore anche nelle categorie giovanili. La sopraccitata Martini è prima tra le espoirs con Giulia Murada 3a.maschile, invece, Nicolò Ernesto Canclini sale sul gradino più basso del podio. Tra le ragazze juniores il dominio azzurro è a dir poco ecclantante, con Samantha Bertolina 1a e Lisa Moreschini 2a. Tra i maschi, invece, il migliore è Mirko Sanelli, il quale si è classificato 6°. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

