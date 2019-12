Rita Rusic si racconta | “Voglio apparire fortissima | ma non lo sono”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fra i concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 da gennaio, c’è anche. L’attrice jugoslavaa Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, le sue prime sensazioni per questa nuova avventura e ripercorre le principali tappe della sua vita e della sua carriera. Speranze e timori in vista del Grande Fratello Vip La Casa del Grande Fratello, nella quale vivrà in qualità di concorrente della prossima edizione del reality, non spaventa più di tanto. L’attriceche agli spazi chiusi ci è abituata sin da piccola, quando ha vissuto in un campo profughi e si è formata in un collegio: “Sono stata tante volte limitata, grandi sprazzi di libertà con tanti limiti. Avevamo il campo profughi e il collegio, quindi rimanere chiusi non mi spaventa. Quello che mi spaventa è il tempo e il fatto che non conosca ...

