Natale, Uecoop: “Cresce la moneta elettronica, +19%” (Di sabato 21 dicembre 2019) Gli italiani hanno nel portafoglio oltre 98 milioni di tessere bancomat, carte di credito e carte prepagate multiuso con una crescita del +19% negli ultimi cinque anni con acquisti sempre più all’insegna della moneta elettronica al posto delle tradizionali banconote. E’ quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Bankitalia in occasione del Natale alla vigilia del “Panic Saturday” l’ultimo fine settimana utile per comprare i regali per mogli, mariti, parenti e amici. Il balzo maggiore lo hanno fatto le carte prepagate multiuso cresciute del 21,8% in cinque anni e arrivate a 27,5 milioni di pezzi nel 2018 mentre quelle di credito sono arrivate a quota 14,8 milioni con un incremento del +21% – evidenzia Uecoop – anche se sono le tessere bancomat in assoluto il più diffuso sistema di pagamento senza contanti con oltre 56 milioni di pezzi, in ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Natale Uecoop Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Natale Uecoop