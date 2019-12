Milano | rapisce figlia di 11 anni per la seconda volta | “Vuole riportarla in Siria”

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Maher Balle, 42, si è presentato a scuola ed è riuscito ad allontanarsi con la ragazzina senza che nessuno lo fermasse. Riportata in Italia dopo una complessa operazione di polizia internazionale da poche settimane, era stata già rapita dal padre tre ani fa e portata in Siria.

