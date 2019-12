Milano | padre rapisce figlia 11enne per la seconda volta | un mese fa era stata riportata

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Rapita dalper la. Neanche unfa un’operazione internazionale di polizia era riuscita a riportare la piccola di 11 anni in Italia dalla Siria dove aveva potuto riabbracciare la madre. Fino al 20 dicembre quando il siriano Maher Balle di 42 anni ha rapito di nuovo lafacendo scattare ancora unale ricerche: alle 13 Balle, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è andato nella scuola media in zona Porta Romana, a, dove lafrequenta il primo anno, e l’ha prelevata senza che il personale dell’istituto, forse non informato, sollevasse obiezioni. Una testimone ha riferito di averlo visto con due valigie, mentre il suo cellulare risulta spento. La madre, accompagnata dall’avvocato Angelo Musicco, ha denunciato il rapimento al pm Cristian Barilli, titolare del fascicolo. La polizia ha iniziato le ricerche. Restano ancora ...

SkyTG24 : #Milano, bimba tornata da Siria di nuovo rapita dal padre - RaiNews : Il padre sarebbe andato nella scuola media in zona Porta Romana a #Milano dove la figlia frequenta il primo anno, p… - Corriere : Il dramma di Mariana: «Mia figlia rapita di nuovo dal padre siriano» -