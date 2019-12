La Soluzione Minerale Miracolosa è davvero così efficace? L’esperto fa chiarezza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) «L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) informa che il prodotto denominato, reclamizzato per la cura di numerose malattie, fra cui HIV, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya, e in vendita via Internet anche con altri nomi (SupplementoMiracoloso,di biossido di cloro,di purificazione dell’acqua), può provocare effetti negativi sulla salute, come vomito e diarrea persistenti, che possono portare talvolta a disidratazione, dolori addominali e bruciore alla gola. In rari casi sono stati riscontrati effetti più gravi». Non credete a pozioni miracolose Volutamente ho iniziato quest’articolo con la nota del Ministero della Salute riguardo la purtroppo diffusa. Bisogna essere chiari e scongiurare l’acquisto e l’utilizzo di questo prodotto. Per chi non lo ...

